Україна стає Афганістаном: Орбан відзначився черговими скандальними заявами про війну Росії проти України

На думку угорського прем'єра, мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Будапешті, передає "Європейська правда".

Орбан прийняв 15 журналістів у Будапешті, серед яких був відповідальний редактор American Conservative Род Дрегер, який виклав основні тези угорського прем’єра.

На зустрічі Орбан сказав, що, на його думку, Захід повинен зрозуміти, що Путін не може дозволити собі програти війну і не програє, тому що наступного року в Росії будуть вибори, і він не може піти на них як президент, який програв війну.

Крім того, за словами Дрегера, Росія не може допустити присутності НАТО в Україні. Орбан сказав, що, на його думку, давно минув той час, коли Росія могла б завоювати Україну та встановити у країні проросійський уряд.

"Якби Росія здобула швидку перемогу, це було б можливо, але зараз це безнадійно", - зазначив угорський прем’єр.

Тому, за словами Орбана, мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

За словами Орбана, на Заході не розуміють, що у війні в Україні час грає на користь Росії, оскільки та є величезною країною і може мобілізувати величезну армію. Україна, заявив Орбан, не може цього зробити.

Угорський прем'єр також зазначив, що не можна виключати пряму участь військ НАТО у війні. Орбан вважає, що якщо майбутній весняний наступ росіян буде успішним, то країни-члени НАТО повинні будуть розглянути відправку військ в Україну.

"Сьогодні це звучить божевільно, але якщо ви подивитеся на тенденцію того, як ми сюди потрапили, сьогодні цього не можна виключати…Захід перебуває у стані війни з Росією. Така реальність. Щодня ми проникаємо все глибше і глибше", - сказав він.

Орбан вважає, що Захід тільки вдає, нібито не перебуває в стані війни з Росією, але, посилаючи все більше і більше зброї і наближаючись до реального військового втручання, західні лідери грають у надзвичайно небезпечну гру із самими собою, Росією та західною громадською думкою, вважає угорський прем’єр.

Сам Орбан виступає проти прямої участі західних військ у війні, оскільки "ніхто не вийде з цієї війни переможцем".

На питання про те, чи може Путін застосувати ядерну зброю, Орбан відповів, що не виключає такої можливості. Він уточнив, що говорив про тактичну ядерну зброю на полі бою, а не про грибоподібні хмари над Варшавою та Берліном.

Угорський прем'єр також сказав, що "якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю, майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри".

Хоча Україна досягає успіхів у війні, Орбан не вважає, що це збережеться у довгостроковій перспективі. Він вказує на виробничі потужності росіян і переконує, що у війнах росіяни традиційно слабші на початку, але пізніше їх "неможливо зупинити".

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини", до складу якої увійшли території України та Румунії.

Орбан підтримав Росію, а США продовжують тиснути на Європу, щоб та постачала зброю Україні

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