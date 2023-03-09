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Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї - Пентагон

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї - Пентагон

Фото: ТСН.ua

За словами високопосадовця Міноборони США, Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську летальну допомогу.

Україна стає так званою бойовою лабораторією для випробувань зброї Ірану за межами Близького Сходу.

Про це повідомляє CNN.

"Кожен має бути готовим до того, як виглядатимуть сценарії загрози, якщо Іран застосує тактику, техніку та процедури, яких він навчився в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут", - сказав високопосадовець Міноборони США, маючи на увазі Близький Схід.

За словами співрозмовника, Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську летальну допомогу.

Зазначимо, що коментар прозвучав напередодні візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Ізраїлю, де на порядку денному буде ірано-російське військове співробітництво.

Нагадаємо, що Іран заявив про створення ракети великої дальності, яка може летіти на 1650 км.

Українська розвідка тим часом поки що не зафіксувала факти отримання Росією іранських балістичних ракет, проти яких ППО України безсила.

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Перегляди
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