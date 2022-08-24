Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни: Резніков назвав одну з головних загроз у боротьбі з Росією

Дата публікації
Перегляди
14к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни: Резніков назвав одну з головних загроз у боротьбі з Росією

Фото: Associated Press

Разом з тим міністр оборони заявив CNN, що найгірший сценарій супротиву позаду.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав одну з головних загроз у боротьбі України. За його словами, це синдром втоми в міжнародному співтоваристві.

Так він сказав в інтервʼю CNN.

Також Резніков заявив, що найгірший сценарій війни для України вже позаду.

"Ми перебуваємо на стадії стабілізації всього фронту або лінії зіткнення за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми створили там багато хороших засобів стримування", сказав сказав міністр.

За його словами, Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз щодо того, яка ситуація буде в Україні через 2-3 тижні і чому важливі наступні 2-3 місяці війни.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
14к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація