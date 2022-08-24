Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни: Резніков назвав одну з головних загроз у боротьбі з Росією

Разом з тим міністр оборони заявив CNN, що найгірший сценарій супротиву позаду.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав одну з головних загроз у боротьбі України. За його словами, це синдром втоми в міжнародному співтоваристві.

Так він сказав в інтервʼю CNN.

Також Резніков заявив, що найгірший сценарій війни для України вже позаду.

"Ми перебуваємо на стадії стабілізації всього фронту або лінії зіткнення за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми створили там багато хороших засобів стримування", сказав сказав міністр.

За його словами, Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз щодо того, яка ситуація буде в Україні через 2-3 тижні і чому важливі наступні 2-3 місяці війни.

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