Україна стримує потужну авіацію Росії, але ракети закінчуються – західні аналітики

Експерти зазначають, що російські ВПС можуть почати діяти "відносно вільно" поза зоною досяжності зенітного вогню, не поспішаючи виявляти та уражати артилерійські позиції, командні пункти, залізничні вузли й будь-які скупчення техніки.

В України закінчуються ракети для захисту свого неба від атак Росії, що може дозволити російським військово-повітряним силам "покласти край війні".

Аналітик Гаазького Центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс розповів про це Business Insider.

"Україна перебуває в невигідному становищі, коли йдеться про Повітряні сили. Росія має одні з найбільших у світі повітряних сил, водночас Україна має набагато менше літаків і покладається на набагато старіші моделі", – йдеться у джерелі.

Але Україна змогла значною мірою стримати ВПС Росії від конфлікту від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Завдяки протиповітряній обороні України російські літаки зазвичай залишалися в повітряному просторі Росії, і хоча літаки запускали ракети й бомби, збиток від них був обмежений.

"Українська протиповітряна оборона – це один з найбільших українських успіхів у війні. Без них війна могла б бути вже програною", – сказав аналітик.

За його словами, завдяки ППО повітряний простір України "занадто небезпечний" для російських літаків.

Він сказав, що Україна створила "взаємне заперечення повітряного простору", назвавши це "неймовірною українською перемогою з глибокими стратегічними наслідками".

"Якби цього не було 2022 року, Україна цілком могла б програти війну". Але Україна може виявитися не в змозі підтримувати цей успіх", – додав він.

Зараз і в США попереджають, що без додаткового фінансування в України не буде достатньо ракет для ППО, щоб зупинити ракети, які РФ запускатиме по містах, інфраструктурі і військам.

Напередодні Росія вперше змогла взяти під контроль небо у прифронтовій зоні в місті Авдіївка, а її ВПС підтримали наземні підрозділи. Цей комбінований підхід і призвів до "деградації українців", – сказав один з експертів.

"Росія також активно намагається змусити Україну вичерпати свої запаси боєприпасів, що може мати руйнівний ефект, оскільки республіканці блокують надання Україні додаткової допомоги. Зниження рівня української протиповітряної оборони означає, що інтенсивність ударів російських безпілотників і ракет, найімовірніше, зросте, і в гру можуть вступити її військово-повітряні сили", – зазначає експерт.

Інший фахівець – експерт британського Королівського інституту об'єднаних служб Джастін Бронк заявляв, що російські ВПС "досі не мали жодного стосунку до конфлікту з точки зору поля бою". За його словами, використання Україною ракет класу "земля-повітря", або ЗРК, не дозволило їй встановити панування в повітрі.

"Але без достатньої кількості систем ППО ми ризикуємо побачити все більше й більше російських військово-повітряних сил, здатних здійснювати перехоплення на полі бою. Ризик полягає в тому, що Україна програє війну", – додав Джастін Бронк.

На його дуику, російські ВПС, як і раніше, становлять значну загрозу.

"Навіть якщо зараз вони не роблять серйозного впливу на поле бою, вони можуть мати його, якщо закінчаться ЗРК", – пояснив він.

Нагадаємо, в Москві, зокрема заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, знову говорять про наміри наступу на Київ.

ТСН.ua з’ясовував, наскільки реальні такі погрози, та ще й перед річницею російського вторгнення до України.

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