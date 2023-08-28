Україна створила бригаду морських дронів: Гуменюк розповіла, чим вона важлива

За словами Гуменюк, партнери високо оцінили креативність розробників морських дронів.
Щоб повернути свою акваторію, Україна створила бригаду морських дронів.
Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За її словами, партнери високо оцінили креативність розробників морських дронів. Також Гуменюк додала, що ще декілька років тому точилися розмови про створення бригади дронів, а вже сьогодні вони застосовуються проти ворога.
Вона вважає, що ВМС мають використовувати всі доступні методи для перемоги, тому морський фронт також є важливим. Збройні Сили планують домінувати в акваторії Чорного моря.
"Не обов'язково вибудовувати велетнів, щоб побити тих самих велетнів. Ми вже переконалися, що маленькими ударами ми можемо завдавати більшої шкоди", – сказала речниця, наголосивши, що на сьогодні Україна має достатньо морських дронів, щоб переломити хід війни на морському фронті.
Раніше у Міністертсві оборони повідомили, що на фронті застосовують новий український дрон "Великий Бандерик".
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