Україна створила бригаду морських дронів: Гуменюк розповіла, чим вона важлива

Щоб повернути свою акваторію, Україна створила бригаду морських дронів.

Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За її словами, партнери високо оцінили креативність розробників морських дронів. Також Гуменюк додала, що ще декілька років тому точилися розмови про створення бригади дронів, а вже сьогодні вони застосовуються проти ворога.

Вона вважає, що ВМС мають використовувати всі доступні методи для перемоги, тому морський фронт також є важливим. Збройні Сили планують домінувати в акваторії Чорного моря.

"Не обов'язково вибудовувати велетнів, щоб побити тих самих велетнів. Ми вже переконалися, що маленькими ударами ми можемо завдавати більшої шкоди", – сказала речниця, наголосивши, що на сьогодні Україна має достатньо морських дронів, щоб переломити хід війни на морському фронті.

Раніше у Міністертсві оборони повідомили, що на фронті застосовують новий український дрон "Великий Бандерик".

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