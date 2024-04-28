Україна створила ударний дрон із спортивного літака: Forbes про особливості "Ніндзі"

Українські інженери перетворили спортивний літак Nynja на ударний безпілотник-камікадзе дальньої дії.

Про це пише Forbes.

Зокрема один із них виявили на території Росії за майже 1000 км від російсько-українського кордону, що принаймні відповідає глибині першого удару.

На фотографії, опублікованій цього тижня в мережі російським пропагандистом Кирилом Федоровим, зображено розбитий саморобний безпілотний літальний апарат догори ногами в російському полі. Планер є адаптацією Ninja, доступному у готовому вигляді від Aerosor у Києві, або як комплект, який покупець збирає вдома.

Ninja може подолати до 600 км на швидкості у 160 км/год, з корисним навантаженням у понад 200 кілограмів.

Nynja за формою, розміром і характеристиками схожий на інший український спортивний безпілотник, адаптацію місцевого Aeroprakt A-22. 2 квітня щонайменше один безпілотник А-22, начинений вибухівкою, врізався в завод в економічній зоні "Алабуга" (Татарстан), за понад 965 км від українського кордону, де збирають безпілотники Shahed для російських військових.

Ймовірно, Nynja оснащений відеокамерою, яка дає картинку "віддаленому" оператору. Зв'язок, можливо, підтримують через супутник, а навігація здійснюється за допомогою GPS. На оприлюднених пропагандистом світлинах також можна помітити, що саморобний БПЛА під дном ніс легку авіабомбу ФАБ-100.

Вибухівка розміщена "під черевом", а не всередині. Це означає, що дрон потенційно може скинути бомбу і повернутися назад, що робить його багаторазовим.

Проте, на думку авторів статті, немає вагомих причин для України використовувати дрон Nynja більше одного разу. Його можна запустити один раз і уразити щось цінне для Росії.

Скільки дронів Nynja може бути в Україні, сказати важко.

Льотчик Матьє Бурден, з яким консультувався журналіст Forbes, каже що літаки Ninja раптом стали дефіцитом в Україні з початком повномасштабної війни. На його думку, всі доступні екземпляри зараз йдуть на військові потреби.

Раніше у Forbes проаналізували, як змінилася роль дронів за 2 роки війни.

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