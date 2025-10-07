ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
2 хв

Морський дрон-революціонер: Україна створила зброю, яка робить флот РФ беззахисним перед РЕБ

Новий український морський дрон із завадостійкими FPV-дронами атакує російські порти, змінюючи військово-морську війну.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Начальник ГУР Кирило Буданов під час презентації морських безпілотників "Магура" у Києві

Начальник ГУР Кирило Буданов під час презентації морських безпілотників "Магура" у Києві / © Getty Images

Україна розробила новий тип надводного безпілотника, який несе оптоволоконні FPV-дрони, стійкі до радіоелектронних перешкод, що може змінити підходи до військово-морської війни, як показують удари по російських портах.

Про це пише Forbes.

Новий український морський дрон, схожий на катер-камікадзе класу “Магура”, оснащений відсіками для запуску оптоволоконних FPV-дронів, які не залежать від радіосигналів і невразливі до перешкод. Це перший зареєстрований випадок використання таких дронів із морських платформ. Вони дозволяють атакувати цілі далеко за береговою лінією, як показали удари по нафтових терміналах у Туапсе та Новоросійську 24 вересня.

“З огляду на обмежені ресурси флоту, Україна робить ставку на дешеві, одноразові безпілотники”, – зазначив Грегорі Фалько з Корнельського університету.

Дрон “Магура”. / © Getty Images

Дрон “Магура”. / © Getty Images

Аналітик Олена Крижановська підкреслила, що інтеграція оптоволоконних дронів із морськими носіями відкриває нові можливості. Рой Гардінер додав, що такі системи ефективні проти російських цілей у Чорному морі, незважаючи на перешкоди. Семюел Бендетт із Центру нової американської безпеки назвав Україну лідером у розробці різноманітних безпілотників.

Виявлення дрону “Магура” з вибухівкою біля берегів Туреччини за 900 миль від України підтверджує дальність і універсальність цих систем. Росія також експериментує з морськими носіями для FPV-дронів, але українські розробки, за словами експертів, випереджають світові аналоги, замінюючи традиційні кораблі на “рої” безпілотних платформ.

Нагадаємо, що європейський виробник зброї Thales розробив нову 70-мм ракету з боєголовкою FZ123, яка створює “сталеву хмару” для знищення дронів, як-от російські “Шахеди”, що атакують Україну.

Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie