Морський дрон-революціонер: Україна створила зброю, яка робить флот РФ беззахисним перед РЕБ

Начальник ГУР Кирило Буданов під час презентації морських безпілотників "Магура" у Києві / © Getty Images

Україна розробила новий тип надводного безпілотника, який несе оптоволоконні FPV-дрони, стійкі до радіоелектронних перешкод, що може змінити підходи до військово-морської війни, як показують удари по російських портах.

Про це пише Forbes.

Новий український морський дрон, схожий на катер-камікадзе класу “Магура”, оснащений відсіками для запуску оптоволоконних FPV-дронів, які не залежать від радіосигналів і невразливі до перешкод. Це перший зареєстрований випадок використання таких дронів із морських платформ. Вони дозволяють атакувати цілі далеко за береговою лінією, як показали удари по нафтових терміналах у Туапсе та Новоросійську 24 вересня.

“З огляду на обмежені ресурси флоту, Україна робить ставку на дешеві, одноразові безпілотники”, – зазначив Грегорі Фалько з Корнельського університету.

Дрон “Магура”. / © Getty Images

Аналітик Олена Крижановська підкреслила, що інтеграція оптоволоконних дронів із морськими носіями відкриває нові можливості. Рой Гардінер додав, що такі системи ефективні проти російських цілей у Чорному морі, незважаючи на перешкоди. Семюел Бендетт із Центру нової американської безпеки назвав Україну лідером у розробці різноманітних безпілотників.

Виявлення дрону “Магура” з вибухівкою біля берегів Туреччини за 900 миль від України підтверджує дальність і універсальність цих систем. Росія також експериментує з морськими носіями для FPV-дронів, але українські розробки, за словами експертів, випереджають світові аналоги, замінюючи традиційні кораблі на “рої” безпілотних платформ.

Нагадаємо, що європейський виробник зброї Thales розробив нову 70-мм ракету з боєголовкою FZ123, яка створює “сталеву хмару” для знищення дронів, як-от російські “Шахеди”, що атакують Україну.