Україна створює десятки систем ШІ, щоб допомогти своїм безпілотникам – Reuters

Перехід до використання штучного інтелекту є важливим новим фронтом у технологічній гонці.

Україна використовує десятки вітчизняних доповнених систем штучного інтелекту для своїх дронів, щоб досягати цілей на полі бою без пілотування.

Про це пише Reuters.

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Зазначається, що РЕБ знизив ефективність безпілотників із ручним керуванням. Тому системи, які використовують штучний інтелект, дозволяють безпілотникам виявляти цілі або долітати до них в районах, які захищених потужним РЕБ.

У виданні зауважують, що перехід до використання штучного інтелекту є важливим новим фронтом у технологічній гонці, яка розгорнулася після повномасштабного вторгнення Росії.

"Зараз на ринку представлено кілька десятків рішень від українських виробників... вони закуповуються і надходять у Збройні сили та інші оборонні структури", – сказала заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко.

За її словами, наразі вони використовуються цілеспрямовано в спецопераціях.

Автоматизовані системи безпілотників користуються великим попитом серед солдатів, які шукають способи перемогти стрімко зростаюче використання радіоелектронної боротьби на полі бою.

Так, у липні один з українських високопоставлених чиновників розповідав Reuters, що відсоток ураження цілей у більшості fpv-безпілотників впав до 30-50%, а в нових пілотів може досягати 10%, і що основною проблемою є глушіння сигналу. При цьому він спрогнозував, що fpv-безпілотники зі штучним інтелектом зможуть досягти рівня ураження близько 80%.

Україна також використовує безпілотники-перехоплювачі, щоб збивати величезну кількість російських безпілотних літальних апаратів-розвідників, які допомагають наносити артилерійські та ракетні удари по українських об’єктах у тилу.

За словами Черногоренко, українські дрони-перехоплювачі також повинні бути оснащені штучним інтелектом.

"Російські розвідувальні безпілотники створюють величезні проблеми на передовій, але тепер їх досить ефективно збивають наші перехоплювачі", – сказала вона.

Раніше у ЗМІ повідомили, що РФ планує втрутитися у вибори президента США за допомогою штучного інтелекту.

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