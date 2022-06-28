Україна створює стратегічну групу разом із США, Британією та іншими країнами-партнерками: яке її завдання

Україна створює стратегічну групу разом із США, Британією та іншими країнами-партнерками: яке її завдання

Стратегічну групу створюють, аби покращити координацію забезпечення української армії з міжнародними партнерами.

Україна створює стратегічну групу, до якої увійдуть представники США, Британії та інших ключових країн-партнерок.

Про це розповів радник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що Збройні сили України отримують дедалі сучасніші зразки озброєння. А ракетні обстріли українських міст переконали союзників у необхідності передати Україні ефективні засоби протиракетної оборони.

"Аби покращити координацію забезпечення української армії, разом з іноземними союзниками військово-політичне керівництво України створює стратегічну групу. До неї увійдуть представники Генштабу ЗСУ та Міноборони України, а також представники військових штабів США, Британії та інших ключових країн-партнерів", - сказав він

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Також, за ініціативи ОП, розпочав роботу Координаційний центр забезпечення сил оборони України.

"Перед нами щодня стоїть багато складних організаційних, логістичних, технологічних та інших проблем. Тому, за ініціативи Офісу президента, розпочав роботу Координаційний центр забезпечення сил оборони України. Він є ключовою ланкою системи отримання безпекової допомоги", - пояснив Єрмак.

Раніше Андрій Єрмак повідомив про запуск роботи експертної групи щодо системи безпекових гарантій для України.

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