"Україна свого не віддасть": Зеленський просить херсонців не піддаватися на провокації окупантів 

Президент запевнив, що місто ніхто не залише.

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Херсона не реагувати на заклики російських окупантів і не вірити, що місто перебуває під їхнім контролем.

"Вони (окупанти - ред.) готують постійно провокації. Зараз готують провокацію в Херсоні. Збираються розіграти виставу з начебто мітингом за Росію. І для цього вони завезли в місто чужинців. Шукають місцевих зрадників. Хочуть зробити телекартинку, начебто Херсон вже не український. Я хочу нагадати, що з цього вони починали так звані "ДНР" і "ЛНР". І ви розумієте, що з ними потім сталося. Це треба зупинити. Херсонці, звертаюсь до вас. Покажіть, що це ваше місто. Ви можете все зупинити. Будь-який план окупантів, нікого не слухайте. Слухайте своїх дітей, слухайте своє серце, ви -українці. Я закликаю херсонців позбутися будь-якого відчаю. Україна свого не віддасть", - сказав президент.

Раніше стало відомо, що 4 березня на херсонському майдані Свободи російські окупанти розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка". Місцева влада закликала містян не піддаватися на провокації та не виходити з домівок.

"Проведення зборів, мітингів або зібрань будь-якого характеру можуть бути спрямовані на повалення державного устрою в Україні, тому вважаються поза законами України. Прошу всіх залишатися вдома, не брати участі в “спектаклях” окупаційної влади", - повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

У Херсоні від ранку 4 березня через приставку Т2 окупанти почали транслювати російські телеканали та радіоканали.