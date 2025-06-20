Святослав «Калина» Паламар / © Associated Press

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Україна сьогодні — це поле битви, на якому світ випробовує нові методи та підходи ведення війни.

Про це сказав заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Святослав «Калина» Паламар в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону.

«Дуже шкода, що Україна сьогодні — поле битви, на якому світ використовує нові методи та підходи ведення війни. Давайте скажу: це ж полігон для декого. Це потрібно зрозуміти, але нам треба робити так, щоб мінімізувати втрати і збільшити втрати ворога», — зазначив він.

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Паламар також розповів, як через брак снарядів українці почали перші застосовувати FPV-дрони і це колосально змінило фронт.

«Наші люди ерудовані, вони використовують технології. FPV-дрони ми почали перші застосовувати через брак снарядів та артилерії тощо, і фронт змінився колосально. Ми — початківці багатьох процесів, тому що нам потрібно придумувати щось нове», — підсумував «Калина».

Раніше Святослав «Калина» Паламар пояснив, чому в українців нема вибору не воювати.