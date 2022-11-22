Україна та Іран обговорили використання Росією дронів-камікадзе – у МЗС підтвердили зустріч

Українські та іранські фахівці провели зустріч та обговорили використання Росією дронів у війні проти України.

Цю інформацію підтвердив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна.

"Така експертна зустріч дійсно відбулася. Подробиці я розголошувати не можу, водночас можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання іранської зброї з боку Росії задля війни проти України", - сказав він.

За словами речника МЗС, Україна довела до відома Ірану позицію про те, що наслідки співучасті в агресії Росії будуть неспівставними із потенційною вигодою від співпраці з країною-агресоркою.

Іранські дрони у війні проти України

Росія застосовує іранські дрони як один із видів зброї для атак по Україні. Іран весь час заперечував свою причетність до постачання Росії зброї.

Проте вже на початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан у суботу, 5 листопада, вперше визнав, що його країна поставила Росії безпілотники, наполягаючи на тому, що передавання відбулося до початку війни в Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. За припущеннями західних чиновників, це озброєння буде доставлене до кінця 2022 року.

За даними видання видання Sky News, Росія в серпні таємно відправила Ірану 140 млн євро та західне озброєння, яке вдалось захопити на полі бою, в обмін на дрони. Гроші та озброєння окупанти перевозили військовими літаками.

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