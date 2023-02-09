Україна та одна з країн НАТО розпочали виробництво боєприпасів до найпоширенішої в ЗСУ артилерійської зброї (фото)

Українські військові будуть забезпечені мінами, які ефективні проти піхоти, здатні руйнувати інженерні споруди та знищувати легкоброньовану техніку.

Державний концерн “Укроборонпром” разом із західними союзниками однієї з країн НАТО налагодив виробництво мін калібру 120 мм.

“Днями укладено контракт із Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож вже незабаром їх отримають українські військові”, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті українського виробника зброї.

У концерні не назвали країну НАТО, з якою підписано договір, але запевнили, що міни виготовлені за сучасними технологіями. При цьому виробничі потужності розосереджені - частина їх розташована в одній із європейських держав.

Українські виробники зброї наголосили, що боєприпас гарантовано вражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт уламків може досягати 250 м. Окрім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та знищувати легкоброньовану техніку.

В “Укроборонпромі” зазначили, що 120-мм міномет є одним із найпоширеніших в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується ЗСУ проти російських загарбників. Він здатний вражати цілі на відстані до семи кілометрів, а сучасними боєприпасами – понад вісім кілометрів.

Нагадаємо, "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.

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