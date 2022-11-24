Україна та РФ обговорили повернення постачання російського аміаку в обмін на полонених - Reuters

За даними журналістів, представники Києва та Кремля зустрілися минулого тижня.

Представники України та Російської Федерації зустрілися 17 листопада у столиці Об'єднаних Арабських Еміратах Абу-Дабі для того, щоб обговорити поновлення постачання російських добрив в обмін на повернення військовополонених.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Як уточнюється, йдеться про експорт аміаку з Росії українським трубопроводом Тольятті — Одеса.

Агентство стверджує, що переговори між Києвом та Кремлем, зокрема, були зосереджені на врегулюванні перешкод для роботи зернового коридору з України, дія якої була подовжена 17 листопада. ОАЕ виступили посередником у переговорах, водночас ООН не була представлена на зустрічі, хоча відіграє центральну роль у домовленостях щодо експорту сільськогосподарської продукції з трьох українських портів.

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів Reuters, що звільнення українських військовополонених справді є частиною переговорів щодо відновлення експорту російського аміаку.

"Звичайно, ми шукаємо способи зробити це (повернути військовополонених - ред.) за будь-якої можливості", — сказав він.

Наразі ЗМІ не вдалося з'ясувати, яким був результат переговорів і яких домовленостей вдалося досягти на зустрічі.

У середу, 23 листопада, президент РФ Володимир Путін також сказав, що російська сторона має намір обговорити з ООН поновлення роботи української ділянки аміакопроводу.

Нагадаємо, 21 вересня Україна повернула з російського полону частину захисників Маріуполя, серед яких були бійці з "Азову".

Тоді 200 українських героїв обміняли на кума президента РФ Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" – на 55 окупантів. Під час одного з обмінів полоненими в листопаді вдалося звільнити ще 107 українських військових, з яких – 74 захисники "Азовсталі".

Станом на кінець жовтня у російському полоні перебували понад 700 бійців полку "Азов", інформував начальник штабу полку, один із захисників "Азовсталі" Богдан Кротевич ("Тавр").

Раніше військовий експерт Олег Жданов оцінив перспективи звільнення з полону захисників "Азовсталі" та припустив, що Росія триматиме бранців для торгів з військово-політичним керівництвом України.

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