Україна та РФ починають переговори про обмін полоненими, взятими на Курщині – FT

Може йтися про обмін сотень полонених.

Представники України та Росії починають вести перемовини про обмін військовополоненими, яких українські бійці захопили в Курській області.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела в українській розвідці.

Переговори між Україною та Росією про обмін полоненими розпочалися після 10 днів важких боїв у Курській області.

Точна кількість російських військових, яких взяли в полон Сили оборони України під час заходу до Курщини, не розголошується. Водночас видання зазначило, що за інформацією від представників українського уряду і військових, може йтися про сотні. Серед російських полонених є багато молодих призовників.

На думку авторів статті, захоплення в полон російських бійців посилить позицію Києва в переговорах щодо повернення тисяч власних військових і цивільних, які перебувають у кремлівських катівнях від самого початку війни.

Зауважимо, напередодні український омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що російська сторона проявила ініціативу щодо початку переговорів про обмін полоненими.

Нагадаємо, за даними джерел ТСН.ua, спецпризначенці СБУ в Курській області взяли в полон 102 російських військових – бійців 488-го гвардійського мотострілкового полку та підрозділу "Ахмат".

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