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Україна та РФ провели масштабний обмін військовополоненими: серед звільнених - оборонці "Азовсталі"

Україна та РФ провели масштабний обмін військовополоненими: серед звільнених - оборонці "Азовсталі"

Обмін військовополоненими Україна / Фото: Володимир Зеленський

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У середу, 31 січня, Україна повернула додому із російського полону 207 захисників та цивільних. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші – вдома. 207 хлопців.Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!", - подякував глава держави. 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що серед звільнених - воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції - рядові, сержанти та офіцери. 

"Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Це другий великий обмін після тривалої перерви", - зазначив він.

Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / © Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / Фото: Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / © Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / Фото: Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / © Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / Фото: Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / © Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / Фото: Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / © Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / Фото: Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / © Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / Фото: Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / © Володимир Зеленський
Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / Фото: Володимир Зеленський

Новина доповнюється...

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