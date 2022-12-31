Україна та РФ провели великий обмін полоненими: серед звільнених - захисники Маріуполя та острова Зміїний (відео)

Також повернули відомого песика з "Азовсталі", якого окупанти вкрали та подарували Кадирову.

У суботу, 31 грудня, 140 українських військовополонених повернулися додому. Зокрема, серед них - захисники Маріуполя, оборонці острова Зміїний.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому. Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку", - написав Єрмак.

Єрмак уточнив, що додому повернулися 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. Це - 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат.

"Поки вони стріляють, ми відбиваємось, відповідаємо та повертаємо. Повернемо всіх. Інакше - не буде", - запевнив голова ОП.

Зауважимо, як повідомляють пропагандистські ЗМІ із посиланням на Міноборони Росії, додому повернулося 82 окупанта. Терорист Денис Пушилін заявив, що нібито обмін відбувався за формулою 82 на 82.

Звільнення з полону командирів "Азовсталі": що відомо

21 вересня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Командири "Азовсталі" повинні до кінця війни перебувати в Туреччині. Це було однією з умов обміну.

Обмін полоненими, духовна незалежність, новий віцепрем'єр – головні новини на ранок 2 грудня

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