Україна та союзники планують побудувати повітряний щит для захисту від російських ракет

Україна та її партнери працюють над декларацією про роботу над створенням повітряного шита для захисту від російських ракетних ударів.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Метою декларації стане побудова багаторівневого щита для захисту від російських ракетних обстрілів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російські ракетні удари по Україні, вочевидь, будуть продовжуватись.

"Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими! Ми маємо на меті побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту", - сказав Єрмак.

Нагадаємо. раніше у Пентагоні заявили, що РФ намагається виснажити запаси ППО України.

Також ми повідомляли, що анонімні високопосадовці зі США заявляли, що в країни закінчуються деякі високотехнологічні системи озброєння та боєприпаси для подальшого передавання їх Україні.