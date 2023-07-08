Україна та США працюють над конфіскацією активів Росії: Малюська розповів деталі

Арештовані кошти та активи Росії за кордоном будуть спрямовуватися у відповідний фонд компенсації на відновлення України та компенсацію для українців.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми зараз працюємо з нашими колегами зі Сполучених Штатів: вони конфіскували нещодавно активи одного з російських олігархів. Кошти, виручені від такої конфіскації, в пілотному режимі ми якраз спробуємо відправити на рахунок, щоб потім цей компенсаційний механізм міг працювати", - зазначив він.

За словами міністра, наразі сума конфіскованих активіві порівняно невелика з тим, які збитки завдані країні у результаті війни. Влада України працює з тим, щоби відібрати усі активи Російської Федерації на Заході і направити їх на компенсації.

"Є різне бачення як це має виглядати. Чи можна відібрати всі активи разово і відправити на компенсації. Чи ці активи будуть заморожені і проценти, нараховані на ці активи, будуть виплачуватись Україні поетапно. Тоді сума щорічних виплат буде меншою, порядка кількох мільярдів доларів. Чи одноразовий платіж на користь фонду – це тоді мова йде про сотні мільярдів доларів... Ці дискусії тривають... Тому що наслідки такої конфіскації будуть глобальними", - резюмував Денис Малюська.

Нагадаємо, стало відомо, скільки Україна може втратити через неповернення українських біженців.

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