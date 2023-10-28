Україна та США створили "гібридні" системи ППО – NYT

Україна та США в рамках програми FrankenSAM створили "гібридні" системи протиповітряної оборони.

Про це пише The New York Times.

Як передає видання, це дозволить запускати сучасні зенітні ракети західного калібру із модернізованих радянських пускових установок.

"Програма FrankenSAM виникла наприкінці минулого року, коли українські офіційні особи звернулися до західних союзників з проханням допомогти їм знайти ракети для близько 60 зенітно-ракетних комплексів "Бук" радянського виробництва і радарів, які простоювали в арсеналі Києва", - мовиться у повідомленні.

Натомість українські інженери запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО, які Силам оборони надали американські союзники.

"Один варіант "гібридних" ППО поєднує пускові установки "Бук" та ракети Sea Sparrow, інший – радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder. Вони пройшли випробування на військових базах у США та надійдуть на озброєння ЗСУ незабаром", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що на українців узимку 2023-2024 року чекає нова хвиля російського ракетно-дронового терору по енергетичній інфраструктурі. Водночас на фронті очікується певне затишшя, яке втім не завадить подальшому просування ЗСУ.

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