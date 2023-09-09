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Україна та Японія домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Україна та Японія домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Японії Хаясі Йошімасу

Японія на сьогодні залишається ключовим партнером України в Азії.

Президент Володимир Зеленський у суботу, 9 вересня, зустрівся з міністром закордонних справ Японії Хаясі Йошімасу, який прибув з візитом до Києва. Внаслідок чого Україна та Японія домовилися про початок перемовин щодо гарантій безпеки.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

"Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7", - пише президент.

Глава держави подякував міністру за чітку позицію Японії, яка сьогодні залишається ключовим партнером України в Азії та продовжує підтримку для нашої країни.

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, до Львова прибув колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Дата публікації
Перегляди
41
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