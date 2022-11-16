Україна та ЗСУ стали живим щитом Європи: Зеленський просить від НАТО більшої підтримки

Зеленський наголосив, що над Україною потрібно було ще на початку війни закрити небо.

Росія від 24 лютого масовано обстрілює ракетами Україну. Наша держава стала живим щитом Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 16 листопада під час розмови з українськими журналістами.

"Вчора було біля ста ударів по території України. Наше ППО вчора працювало навідмінно, ми збили більшість, 70%. Вони молодці. Наша армія прикриває всіх. І я хочу, щоб світ про це говорив. Бо якщо щось впало і вдарило по Польщі - це трагедія. Але я б хотів, щоб наші партнери це зрозуміли, що цей форпост Україна-ЗСУ - це живий щит всієї Європи. Ось це і є правда", - сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що він очікував від НАТО більшої підтримки у відповідь на масований ракетний терор України.

"Я б хотів це почути від наших партнерів, але ми цього не почули. Я б дуже хотів почути ще від 10 жовтня відповідь Альянсу щодо негайного засідання, і я особисто говорив з деякими лідерами Альянсу та генеральним секретарем щодо розстрілу України - масованих ракетних ударів та обстрілів іранськими дронами. Я дав вказівку всім нашим органам добиватись цього. Але я цього не почув. Від початку не було закриття неба, а зараз хтось прокинувся", - сказав президент.

Ракетні обстріли України

Російські терористи ще від 24 лютого масовано обстрілюють Україну ракетами. Окупанти стирають з лиця землі цілі населені пункти, вбивають українців та знищують майно.

Від 10 жовтня Росія почала масований ракетний терор проти нашої енергетичної інфраструктури. Росія під час зими хоче залишити українців без світла та тепла і змусити владу погодитись на ультиматуми Москви. 15 листопада Росія вкотре випустила по Україні майже 100 ракет. Велика частина держави залишилась без електропостачання. Також ймовірно одна російська ракета впала на території Польщі та вбила там двох людей.

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