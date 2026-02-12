Україна терміново перебудовує ППО: що змінюють після жорсткої критики Зеленського

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Система протиповітряної оборони України працює в умовах постійних масованих атак Росії — щоденних пусків ударних дронів та періодичних ракетно-авіаційних ударів. У таких реаліях ППО змушена не просто тримати оборону, а постійно перебудовуватися та шукати нові рішення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про комплекс термінових змін у Повітряних силах і системі ППО, які мають підвищити ефективність захисту українського неба.

ППО працює на межі можливостей

За словами Сирського, протягом останніх двох років ефективність української ППО тримається на рівні близько 74%. Цей показник намагаються підвищити за рахунок інновацій, технологізації та більш гнучких управлінських рішень.

Щодня російська армія застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed, а також періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари.

В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які працюють у всепогодному режимі. За сприятливої погоди активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. У сукупності це дозволяє знищувати до 70% і більше повітряних цілей.

Відмова від бюрократії та перерозподіл функцій

Сирський наголосив, що стійкість ППО залежить від низки чинників:

ритмічного постачання засобів ураження;

технологічного оновлення;

ефективних кадрових та управлінських рішень;

швидкої адаптації до нових загроз;

відмови від застарілих бюрократичних практик.

Наразі триває комплекс організаційних заходів. Зокрема, планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів. Також нарощується кількість і якість дронів-перехоплювачів.

Окремо ведеться активна робота з міжнародними партнерами, щоб вирішити проблему дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів та винищувальної авіації.

Зеленський різко розкритикував роботу ППО

Нещодавно президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в енергетиці в регіонах. Під час розмови він різко висловився про роботу Повітряних сил у прикордонних областях.

Президент наголосив, що Повітряні сили ЗСУ мають діяти значно оперативніше, щоб наростити можливості захисту Харківщини та інших регіонів, які межують із Росією, від атак “Шахедів” та інших ударних дронів.

“Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються”, — заявив Зеленський.

Також президент звернув увагу на проблеми з електропостачанням у регіонах. За його словами, в окремих громадах реакція влади на тривалі відключення є запізнілою. Складна ситуація фіксується, зокрема, в містах Дніпропетровської області та у Кривому Розі.

Проблема не лише в організації, а й у нестачі ракет

Окремою болючою темою залишається дефіцит боєприпасів для ППО. Володимир Зеленський заявив, що до ранку 16 січня Україна фактично не мала ракет до кількох систем протиповітряної оборони.

За його словами, необхідні ракети вдалося отримати лише після чергових домовленостей із партнерами.

“До сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем без ракет. Сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні у мене є ці ракети”, — наголосив президент.

Зеленський додав, що йому щоразу доводиться “вибивати” пакети допомоги зі США та Європи, адже країни мають власні обмеження щодо мінімальних запасів озброєння на складах.

Президент підкреслив: питання не лише в кількості систем Patriot — Україна отримала багато різних комплексів ППО, але для їх ефективної роботи потрібні постійні та стабільні поставки ракет.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про підготовку нових внесків партнерів в оборону держави на засіданні Рамштайн. Йдеться про закупівлю критично важливих засобів протиповітряної оборони, фінансування українських дронів і ракет, розробку спільних оборонних проєктів та співпрацю в межах оборонно-промислового комплексу.