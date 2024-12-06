Україна терміново потребує додаткових систем ППО: в МЗС повідомили, чи реально їх отримати

Україна визначила низку країн-партнерів, які мають в наявності і могли б у короткі терміни передати системи протиповітряної оборони, які не увійшли у попередні оголошені пакети допомоги, щоб посилити захист української критичної інфраструктури від російських атак.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише УНІАН.

Він зазначив, що в ході візиту очільника МЗС Андрія Сибіги до штаб-квартири НАТО, що відбувся 3-4 грудня, обговорювалося кілька ключових тем, але насамперед – додаткова військова підтримка й особливо посилення повітряного щита над Україною.

За словами Тихого, Україні ще до кінця поточного року, тобто вкрай терміново, необхідно отримати 20 систем ППО типу Hawk, NASAMS чи Iris-T, які захищатимуть конкретні критичні об'єкти енергосистеми.

"За підсумками переговорів міністра в штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем, ракет і іншого обладнання, яке може бути передане Україні у короткі терміни", – зазначив речник.

Тепер ведеться активна робота з партнерами, триває конкретне обговорення, щоб домовитись про надання Україні цього озброєння.

"Обговорював міністр Сибіга також з колегами питання передачі додаткових систем Patriot. Це найкраща система, яка на сьогодні є і яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Також є розуміння, де є додаткові системи. Іде робота над тим, щоб їх залучити", – пояснив Тихий.

Речник також відповів, чи розглядалося надання Україні протиракетного комплексу THAAD.

"Немає табу в спілкуванні з нашими партнерами щодо типів зброї і систем, які можуть бути передані Україні. Тому, триває обговорення всіляких різних типів цих систем, які можуть бути передані", – наголосив Георгій Тихий.

Нагадаємо, США розгорнуть в Ізраїлі батарею протиракетного комплексу THAAD, якого потребувала Україна. Американські військові мають обмежену кількість таких систем, здатних збивати "Кинджали".

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