Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блочних ТЕЦ - Шмигаль

Кожна друга підстанція Укренерго була атакована ворогом за останні чотири місяці, зазначив прем'єр.

Кожна друга підстанція Укренерго була атакована російськими окупантами за останні чотири місяці. Загалом унаслідок обстрілів Україна втратила 75% потужності ТЕС

Про це 10 лютого повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що російські окупанти сьогодні знову завдали масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України.

"Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб’єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ", - зазначив очільник уряду.

За словами Шмигаля, кожна друга підстанція Укренерго була атакована ворогом за останні чотири місяці.

"Попри цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори — надходять, енергетичне обладнання від партнерів — їде", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, Росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні, є "прильоти" в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди. Через обстріли низка населених пунктів залишилася без світла і водопостачання, запроваджено аварійні відключення.

Зеленський за 10 лютого: дипломатичний марафон і його результати

Читайте також: