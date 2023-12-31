Україна у 2024-му буде змушена почати переговори на умовах Путіна – невтішний прогноз польського генерала

На думку польського генерала, якщо не буде підтримки хоча б на такому ж рівні, як 2023 року, "Україна не зможе вести війну".

2024 рік може стати ключовим як для президента Володимира Зеленського, так і для самої України, а українцям у новому році, ймовірно, доведеться піти на переговори з РФ.

Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил Польщі, ексзаступник міністра оборони країни, генерал Вальдемар Скшипчак в інтерв’ю Wirtualna Polska, передають Wiadomosci.

Вальдемар Скшипчак / Фото: Фото з соціальних мереж

На думку польського генерала, якщо не буде підтримки хоча б на такому ж рівні, як 2023 року, "Україна не зможе вести війну".

"Це виклик для України", – підкреслює він.

Ще одним викликом Скшипчак називає проблему українців з мобілізацією армії.

"Якщо не буде мобілізації, Україні не буде ким воювати. Тому вона стикається з тим, що має дедалі менше можливостей вести військові дії в ситуації, коли росіяни постійно нарощують перевагу над українською армією", – вважає він.

Скшипчак каже, що у разі відсутності допомоги від Заходу Україна не зможе повернути втрачені території і буде змушена почати переговори на умовах Путіна.

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"Україна все більше потрапляє у внутрішні проблеми, що є наслідком політичних і військових суперечок, а також тих, що пов’язані з обмеженою підтримкою Заходу. Це має бути вирішено у 2024 році. На жаль, зовсім не на користь Україні. У Заходу немає шансів зрівняти військовий потенціал України та Росії, щоб дати шанс Україні. 2024 році Україна, ймовірно, буде змушена почати переговори з росіянами. Але, на мою думку, оскільки росіяни будують стратегічну перевагу, їм (українцям. – Ред.) доведеться прийняти умови, які диктує Кремль", – припускає польський генерал.

Також Скшипчак звинуватив західних політиків, що вони, "роздерті суперечками", не змогли захистити Україну.

"Захід потихеньку зраджує Україну. Якщо ми зробимо крок назад, хто ми? Зрадники", – резюмує генерал Скшипчак.

Нагадаємо, легендарний командир полку "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" розповів, скільки триватиме війна та на що передусім мають розраховувати українці.

Раніше російський доброволець, який воює за ЗСУ, попередив, що у разі програшу війна для українців не припиниться. Просто тоді Кремль використовуватиме нас як "гарматне м'ясо" замість зеків для своїх нових цілей.

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