Україна у складному етапі війни: Зеленський про роль партнерів та розвиток виробництва зброї

Україна знаходиться в складному періоді великої війни. Партнери надають значну підтримку Україні, проте її обсяги поки що недостатні для повного задоволення потреб оборони.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для Kyodo News.

Він зазначив, що це створює серйозні виклики для вітчизняної оборонної індустрії. У зв’язку з цим Україна спрямовує значні фінансові ресурси на розширення власного виробництва озброєння.

"Я не звинувачую партнерів, а просто говорю, що тих сил сьогодні недостатньо, щоб розбити армію Путіна. Адже ми передусім ставимо в центр людину. Ми будемо думати про людей – зберегти життя, а не територію. Хоча і території ми не залишимо Путіну", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що у перспективі Україна все одно відновить свою територіальну цілість.

Нагадаємо, що Північна Корея передала Росії щонайменше 3,5 мільйона артилерійських снарядів для використання у війні проти України. Крім того, КНДР відправила на війну проти України 12 тисяч солдатів.