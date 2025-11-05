Україна ухвалила важливе рішення щодо Покровська: "Флеш" розповів деталі

Покровськ / © Associated Press

Реклама

Україна ухвалила військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську агломерацію максимально довго. Для цього до району буде перекинуто всі доступні резерви.

Про це розповів фахівець з систем зв’язку і РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, утримання Покровського напрямку має ключове значення для оборони центральної України.

Реклама

«У військовому плані це рішення критично важливе. За Покровськом відкривається рівнинна територія вглиб Дніпропетровської області. Якщо противник займе Покровськ, він отримає можливість працювати безпілотниками на великій відстані», — пояснив експерт.

Бескрестнов зазначив, що таке рішення не ухвалювалось би, якби керівництво не бачило можливості ефективно утримувати позиції.

Він підкреслив, що українські військові вже здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок понад рік, попри постійний тиск ворога.

«І піхота, і артилерія, і сили спецоперацій роблять усе можливе, щоб стримати наступ», — наголосив він.

Реклама

«Не нагнітайте»: звернення до суспільства

Бескрестнов також звернувся до українців із проханням не поширювати панічні настрої.

«Наші хлопці читають новини, коли можуть. І коли бачать у соцмережах „все пропало“, це б’є по моральному стану. Вони не покинуть позиції, але воювати морально стає важче», — сказав експерт.

Він закликав громадськість підтримувати захисників інформаційно й утримуватись від поширення неперевірених даних про ситуацію на фронті.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ офіційно заперечив оточення українських підрозділів у Покровсько-Мирноградській агломерації. За заявою Генштабу, оточення немає, натомість у самому Покровську тривають ударно-пошукові дії для блокування противника, який «намагається просочуватися». Частини, що обороняють місто, посилено, також триває Добропільська операція, де за добу є просування до 700 метрів.