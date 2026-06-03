Україна уразила носій ракет «Бойкий» у Кронштадті: Мадяр оприлюднив кадри операції (відео)

Ураження ворожого військового корабля / © МАДЯР

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) оприлюднив відео, на якому зафіксовано ураження російського корвета «Бойкий» у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга.

Про це він повідомив у Telegram.

Операцію виконали оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем. Ціллю став корвет «Бойкий» проєкту 20380 — носій керованого ракетного озброєння, який від лютого 2026 року перебував на плановому ремонті в сухому доці імені Велещинського у Кронштадті.

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«Бойкий» є третім корветом Балтійського флоту РФ цього проєкту. Корабель спустили на воду 2011 року, а до складу російського флоту він увійшов 2013-го.

«Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот хробаків, трудяга», — зазначив Мадяр

У своєму повідомленні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ також нагадав про інцидент за участю «Бойкого», коли корвет зіткнувся з російським дослідницьким судном «Адмірал Владимирський».

«Як там було у 1921 під час придушеного кривавого повстання матросів? „Владу Радам, а не партії!“ метафорично, але символічно- ляща диктаторському режиму. І вже точно тенденційно», — додав Роберт Бровді.

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Ураження російського корвета «Бойкий» / © МАДЯР

Удари по Росії 3 червня — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну нічну операцію Сил оборони України на території Росії. Ціллю ударів стали нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та військове підприємство в Тамбовській області.

Водночас співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман зазначив, що Україна атакувала два кораблі РФ поблизу Санкт-Петербурга. Атаку підтвердили у Генштабі ЗСУ.

«За попередньою інформацією, уражено кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються», — йдеться у повідомленні.

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