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- Війна
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Україна уразила носій ракет «Бойкий» у Кронштадті: Мадяр оприлюднив кадри операції (відео)
Удар по одному з кораблів Балтійського флоту РФ потрапив на відео. Безпілотники уразили корвет «Бойкий», який проходив плановий ремонт.
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) оприлюднив відео, на якому зафіксовано ураження російського корвета «Бойкий» у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга.
Про це він повідомив у Telegram.
Операцію виконали оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем. Ціллю став корвет «Бойкий» проєкту 20380 — носій керованого ракетного озброєння, який від лютого 2026 року перебував на плановому ремонті в сухому доці імені Велещинського у Кронштадті.
«Бойкий» є третім корветом Балтійського флоту РФ цього проєкту. Корабель спустили на воду 2011 року, а до складу російського флоту він увійшов 2013-го.
«Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот хробаків, трудяга», — зазначив Мадяр
У своєму повідомленні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ також нагадав про інцидент за участю «Бойкого», коли корвет зіткнувся з російським дослідницьким судном «Адмірал Владимирський».
«Як там було у 1921 під час придушеного кривавого повстання матросів? „Владу Радам, а не партії!“ метафорично, але символічно- ляща диктаторському режиму. І вже точно тенденційно», — додав Роберт Бровді.
Удари по Росії 3 червня — останні новини
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну нічну операцію Сил оборони України на території Росії. Ціллю ударів стали нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та військове підприємство в Тамбовській області.
Водночас співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман зазначив, що Україна атакувала два кораблі РФ поблизу Санкт-Петербурга. Атаку підтвердили у Генштабі ЗСУ.
«За попередньою інформацією, уражено кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються», — йдеться у повідомленні.