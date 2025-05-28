Україна уразила низку важливих об’єктів ВПК Росії: деталі від Генштабу

Атаки на об’єкти в Росії / © ТСН.ua

Реклама

Сили оборони України уразили важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії — заводи у Московській та Івановській областях, які виготовляють дрони, ракети та компоненти вибухівки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, підрозділи Сил спецоперацій та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по АТ «Кронштадт» у місті Дубна Московської області. У районі підприємства інтенсивно працювала російська протиповітряна оборона, але об’єкт був уражений і це підтверджено.

Реклама

«Кронштадт» спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Зокрема, там виготовляються дрони «Оріон», «Іноходєц», «Молнія», «Гром», «Терміт», «Геліос», «Сіріус», наземні комплекси управління.

Окрім того, у Дубні підрозділи СБУ уразили завод «Радуга», який виготовляє крилаті ракети різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля», «земля-земля». Серед продукції заводу — ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими ворог атакує Україну.

У ніч проти 28 травня підрозділи Сил безпілотних систем уразили АТ «Ангстрем» у Московській області. Зафіксовано влучання у район цілі. Ця компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, яку широко використовують підприємства російського ВПК.

А ще напередодні Сили безпілотних систем успішно атакували комбінат Дмитрівський, що в Івановській області РФ. Фіксувалися вибухи на території заводу. Він виготовляє органічні хімічні речовини — компоненти вибухівки та порохів, добавки до ракетного та авіаційного палива. Комбінат постачає продукцію до низки інших підприємств ворожого ВПК.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня росіяни скаржилися, що дрони атакували технопарк «Елма» у Зеленограді, який є одним із округів Москви. Моменти ударів та вибухи зняли на відео. Там росіяни складають безпілотники для військових цілей.

Цієї ж ночі та вранці в місті Дубна у Підмосков’ї дрони атакували завод «Кронштадт», який займається розробкою БпЛА. На роликах з Мережі видно, як один із дронів падає та влучає у підприємство: чутно вибух і спалахує полум’я.