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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Україна уразила паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі" в РФ

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Уражений паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі"

Уражений паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі» / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України 3 серпня завдали успішного удару по базі паливно-мастильних матеріалах аеропорту «Сочі» в Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складниками Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі» у Краснодарському краї РФ. На території об’єкту спалахнула сильна пожежа.

Відомо, що в аеропорту була розташована армійська авіація російських військ.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію рф проти України. Далі буде…» — анонсували у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 3 серпня у Сочі заявляли про атаку безпілотників на нафтобазу та пожежу, яка виникла внаслідок ударів.

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