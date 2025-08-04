Україна уразила паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі" в РФ

Уражений паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі» / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Сили оборони України 3 серпня завдали успішного удару по базі паливно-мастильних матеріалах аеропорту «Сочі» в Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складниками Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі» у Краснодарському краї РФ. На території об’єкту спалахнула сильна пожежа.

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Відомо, що в аеропорту була розташована армійська авіація російських військ.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію рф проти України. Далі буде…» — анонсували у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 3 серпня у Сочі заявляли про атаку безпілотників на нафтобазу та пожежу, яка виникла внаслідок ударів.

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