Війна
95
1 хв

Україна уразила Сизранський НПЗ та пункт управління ворога на Донеччині: деталі

Сили оборони України у ніч проти 15 серпня здійснили успішну атаку на важливі військові об’єкти РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака на об’єкти в Росії

Атака на об’єкти в Росії / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Росії та ворожий пункт управління на окупованій частині Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Аби знизити наступальний потенціал російської армії, у ніч проти 15 серпня підрозділи Сил спецоперацій ЗСУ разом з іншими складниками Сил оборони завдали вогневого ураження по низці важливих об’єктів ворога.

Так, було уражено Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Підприємство — одне з найбільших у системі «Роснафти». На заводі виготовляють широкий спектр пального, зокрема авіаційний гас. Цей НПЗ участь у забезпеченні російської армії.

«Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи», — зазначили у Генштабі.

Окрім того, захисники України уразили пункт управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил Росії в окупованому місті Єнакієве на Донеччині. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня росіяни скаржилися на гучні вибухи у Сизрані, які гриміли в районі місцевого НПЗ. Повідомлялося про атаку дронами.

Цієї ж ночі дрони завітали до ворога в окупованому Єнакієвому. У місті були чутні вибухи, після яких спалахнула пожежа — усе зняли на відео.

