Україна уразила Сизранський НПЗ та пункт управління ворога на Донеччині: деталі
Сили оборони України у ніч проти 15 серпня здійснили успішну атаку на важливі військові об’єкти РФ.
Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Росії та ворожий пункт управління на окупованій частині Донецької області.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Аби знизити наступальний потенціал російської армії, у ніч проти 15 серпня підрозділи Сил спецоперацій ЗСУ разом з іншими складниками Сил оборони завдали вогневого ураження по низці важливих об’єктів ворога.
Так, було уражено Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Підприємство — одне з найбільших у системі «Роснафти». На заводі виготовляють широкий спектр пального, зокрема авіаційний гас. Цей НПЗ участь у забезпеченні російської армії.
«Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи», — зазначили у Генштабі.
Окрім того, захисники України уразили пункт управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил Росії в окупованому місті Єнакієве на Донеччині. Результати ураження уточнюються.
Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня росіяни скаржилися на гучні вибухи у Сизрані, які гриміли в районі місцевого НПЗ. Повідомлялося про атаку дронами.
Цієї ж ночі дрони завітали до ворога в окупованому Єнакієвому. У місті були чутні вибухи, після яких спалахнула пожежа — усе зняли на відео.