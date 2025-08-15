Україна уразила Сизранський НПЗ та пункт управління ворога на Донеччині: деталі

Атака на об’єкти в Росії / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Росії та ворожий пункт управління на окупованій частині Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Аби знизити наступальний потенціал російської армії, у ніч проти 15 серпня підрозділи Сил спецоперацій ЗСУ разом з іншими складниками Сил оборони завдали вогневого ураження по низці важливих об’єктів ворога.

Реклама

Так, було уражено Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Підприємство — одне з найбільших у системі «Роснафти». На заводі виготовляють широкий спектр пального, зокрема авіаційний гас. Цей НПЗ участь у забезпеченні російської армії.

«Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи», — зазначили у Генштабі.

Окрім того, захисники України уразили пункт управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил Росії в окупованому місті Єнакієве на Донеччині. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня росіяни скаржилися на гучні вибухи у Сизрані, які гриміли в районі місцевого НПЗ. Повідомлялося про атаку дронами.

Реклама

Цієї ж ночі дрони завітали до ворога в окупованому Єнакієвому. У місті були чутні вибухи, після яких спалахнула пожежа — усе зняли на відео.