Україна уразила Ухтинський НПЗ "Лукойла": дрони подолали рекордну відстань

Дим після атаки на Ухтинський НПЗ «Лукойла» / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України здійснили успішну атаку на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у Республіці Комі (Росія). Попри рекордну відстань, ціль уражена, а на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Ураження завдали дрони СБУ.

Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та джерела ТСН.ua.

Підрозділи СБУ разом з іншими складниками Сил оборони України 12 лютого завдали удару по Ухтинському нафтопереробному заводу. Відстань до об’єкта від державного кордону України становить близько 1750 км.

За даними джерел ТСН.ua, завод атакували далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Це новий рекорд дальності ураження для українських дронів.

Наслідки атаки на НПЗ в Комі

За попередніми даними, після ураження на підприємстві спалахнула пожежа — зокрема на технологічній установці АВТ та блоці вісбрекінгу.

Зауважимо, що установка вісбрекінгу призначена для зниження в’язкості нафтової сировини з метою виробництва товарного мазуту, а також додаткових легких фракцій — бензину та газойлю.

Підприємство входить до структури ПАТ «Лукойл» і переробляє приблизно 4,2 млн т нафти на рік. Основна продукція — автомобільні та прямогонні бензини, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль.

Завод використовується для забезпечення потреб російської армії.

Обсяг завданих збитків наразі уточнюється.

Нагадаємо, раніше цього ж дня російські телеграм-канали писали, що дрони атакували НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в Республіці Комі. Повідомлялося про паніку, і що аеропорт Ухти закрили на виліт та приймання рейсів.

Зауважимо, що 11 лютого у Росії дрони вгатили по НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Це найбільший нафтопереробний завод регіону з потужністю 15 млн т нафти на рік, який зазнав уже дев’ятої атаки від початку війни.