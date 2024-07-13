Україна успішно атакує окупантів у Криму: наслідки останніх ударів – The New York Times

На окупованому півострові знищено або пошкоджено щонайменше 15 російських систем ППО великої дальності.

Високоточні ракети американського виробництва ATACMS здатні досягти кожного куточка в окупованому росіянами Криму. Західні експерти говорять про "вражаючі успіхи" українців під час останніх ударів.

Про це йдеться у публікації в The New York Times.

Від весни цього року, коли Сили оборони України отримали на озброєння системи ATACMS, українські військові заявили, що знищили або пошкодили щонайменше 15 російських систем ППО великої дальності в Криму. Серед них потужні батареї С-300 і С-400.

Наслідки українських ударів

За останні три місяці комерційні супутникові знімки підтвердили пошкодження російських радіолокаційних установок, засобів радіоелектронної боротьби, логістичних маршрутів і аеродромів.

"Українці досягли досить вражаючих успіхів за останні кілька місяців", - прокоментував ці удари Джастін Бронк, старший науковий співробітник авіації та технологій Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, який вивчав супутникові зображення.

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Під час масованої атаки 29 травня Україна використовувала повітряні та морські безпілотники вітчизняного виробництва, західні крилаті ракети та ATACMS, щоб подолати російську ППО, заявили українські військові та розвідувальні служби.

Атака пошкодила два пороми, які відігравали вирішальну роль у ланцюжку військових поставок між Росією та Кримом.

"Український удар по поромних переправах і наступна атака на сусідній склад пального знову підкреслює вразливість протоки для українських атак, попри значні інвестиції Росії в безпеку та протиповітряну оборону", - йдеться в заяві британського військового розвідувального агентства.

Високопоставлений чиновник США, який уважно стежить за війною, сказав, що Україна "дуже ефективно" використовує поставлені США ракети великої дальності.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Україна має достатньо ATACMS, щоб підтримувати кримську кампанію, додавши, що боєприпаси поповнюються на постійній основі. Не наводячи точних цифр, чиновник сказав, що Сполучені Штати надсилають "десятки" ракет, але не "сотні".

Росія посилює ППО у Криму

За словами українських і західних офіційних осіб, Росія відповіла на посилення атак на Крим, залучивши системи ППО з Калінінграда та інших частин країни. Кремль також вперше відправив на поле бою свою систему ППО С-500 "Прометей".

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Лондонська оборонна розвідувальна компанія Janes заявила, що її аналітики візуально підтвердили розміщення принаймні радіолокаційного компонента С-500 у Криму.

Українська кампанія з ATACMS має на меті змусити Кремль зробити важкий вибір щодо того, де розгорнути найбільш цінну ППО для захисту критичної військової інфраструктури.

Водночас минулого тижня на саміті НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив, що кримська кампанія матиме обмежений ефект, доки Москва зможе перекинути свої бомбардувальники на авіабази у глибині Росії. Він тиснув на адміністрацію Байдена, щоб вона зняла обмеження на удари вглиб РФ.

Окупанти в Криму збивають ракети над пляжами з цивільними

Нагадаємо, нещодавно голова СБУ Василь Малюк натякнув, що новітні системи ППО С-500, які російські окупанти встановили у Криму, стали об’єктом особливого зацікавлення спецслужби, тож, ймовірно, вони прослужать ворогові недовго.

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