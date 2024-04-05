Україна успішно атакує стратегічні аеродроми РФ: що вдалось знищити за останній час

Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та пошкоджень.

Україна завдає ударів по аеродромах у Росії від перших днів повномасштабної війни. Саме для здійснення авіанальотів ворог використовує усі можливі аеродроми Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму. Із військових аеродромів ворожа авіація бомбить військові та цивільні обʼєкти, обстрілює територію України ракетами.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про удари по російських аеродромах за останній час.

БПЛА вночі атакували Росію: вибухи чули поблизу аеродромів

Протягом минулої ночі та ранку 5 квітня дрони завдали ударів по регіонах РФ. Про це повідомляє у Telegram Міноборони РФ.

У відомстві заявили, що засоби ППО нібито перехопили та знищили над територією Ростовської області 44 БПЛА. Над територією Краснодарського краю перехопили 6 дронів, над Саратовською 1 БПЛА, над Курською і Бєлгородською областями також по одному.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram заявив, що на території Морозовського району сили ППО нібито ліквідували аж понад 40 цілей. Внаслідок атаки, з його слів, пошкоджено електропідстанцію. Про атаку на аеродром губернатор не згадав.

У місті, як заявили мешканці, спостерігаються проблеми зі світлом. Жителі кажуть, що чули вибухи. За їхніми словами, безпілотники атакували місцевій військовий аеродром. У Морозовську чули понад 60 вибухів.

В Енгельсі, за інформацією губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, вранці ліквідували БПЛА. Постраждалих і руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає.

Місцеві телеграм-канали писали про удар БПЛА по аеродрому з тактичною авіацією в Морозовську Ростовської області. Влада офіційно цю інформацію не підтверджує.

Морозовськ – військовий аеродром у Ростовській області РФ, розташований за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони РФ). На аеродромі базуються бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Ракетний удар по аеродрому "Бельбек"

31 січня по аеродрому "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму прилетіли ракети. В результаті удару крилатими ракетами було уражено щонайменше три російських літаки.

Також в Defense Express повідомили, що дві ракети уразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, а ще одна ракета уразила пункт звʼязку аеродрому.

Представники Міноборони РФ заявили, що ЗСУ вдарили по базі росіян двадцятьма ракетами, які усі начебто збиті силами ППО.

Аеродром "Бельбек"

OSINT-розслідувачі встановили координати можливих точок влучань на аеродромі. Вказали, що ракети могли влучити по підземному командному пункту, пункту зв'язку та по радіолокаційній станції для підтримки роботи ЗРК С-400 "Тріумф". Також поруч розташовано склади з паливом та боєзапасом.

За час повномасштабної війни Україна щонайменше тричі атакувала "Бельбек".

Вибухи в Криму 6 січня

У ніч проти 6 січня в тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів і над півостровом почала працювати протиповітряна оборона. За даними місцевих медіа, під ударом опинився аеродром"Саки", розташований у Новофедорівці.

Попередньо там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ.

Згодом стало відомо, що на аеродромі в Саках російські окупанти втратили РЛС, а поблизу села Гришине — склади боєприпасів. Цю інформацію підтвердили представники Головного управління розвідки Міноборони.

Псков

У районі аеропорту Пскова, який одночасно використовується цивільною та військовою авіацією Росії, сталася серія вибухів і почалася пожежа. Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що військово-цивільний аеропорт атакували безпілотники.

"Міноборони в Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників. За попередньою інформацією, жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється", - написав губернатор.

Згодом ГУР Міноборони України заявило, що під час атаки знищили чотири літаки, а ще два пошкодили.

"Чотири літаки знищені і не підлягають відновленню. Імовірно, ще два борти пошкоджені, інформація уточнюється", - заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Зазначимо, що Псков розташований на відстані понад 600 кілометрів від України.

Які аеродроми ще атакувала Україна

5 грудня 2022 року пролунали вибухи на двох тилових аеродромах - "Енгельс" під Саратовом та "Дягілєво" під Рязанню. На "Енгельсі" були пошкоджені два стратегічні Ту-95, які використовувалися для запуску далекобійних ракет по Україні, а в "Дягілєво" - бомбардувальник Ту-22М3 та паливозаправник. Згодом українська розвідка заявила про удар модифікованими радянськими БПЛА Ту-141 "Стриж". Обидва аеродроми розташовані за сотні кілометрів від кордону з Україною.

У серпні безпілотники вдарили по військовому аеродрому "Сольці" в Новгородській області за 800 км від кордону з Україною. За даними розвідки, було знищено два стратегічні бомбардувальники Ту-22М, ще два літаки отримали пошкодження. Після тієї атаки росіяни передислокували авіацію на аеродром "Оленья" (Мурманська область).

Як мінімум двічі атакували аеродром "Балтимор" біля Воронежа. Це база для Су-34, які росіяни активно використовують на фронті. Останній удар відбувся 6 березня, без підтверджених наслідків. Загалом весна 2024 року стала знаковою більше в плані ударів по об'єктах нафтопереробки, і атаки на аеродроми відбуваються рідше, ніж хотілося б.

Ще один літак Су-24 росіяни втратили 16 серпня на авіабазі "Гвардійське". Один такий винищувач може коштувати близько 6 млн доларів.

Що кажуть британські розвідники

Удари ЗСУ по аеродромах завдали значної шкоди військовим обʼєктам РФ. У відповідь Росія здійснила низку ракетних атак по Україні.

Британські розвідники нагадали, що на початку січня 2024 року Збройні сили України атакували російську військову інфраструктуру, удари завдавали по аеродромах у місті Саки та Севастополі на території Криму.

"Ймовірно, ці атаки погіршили поінформованість та прикриття російської ППО над кримським регіоном", — кажуть експерти.

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів про стан військової авіації в РФ. За його словами, все, що зараз роблять росіяни, – це намагаються підтримувати авіацію у стані, щоб вона могла вилетіти та випустити ракети.

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