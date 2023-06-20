Україна успішно випробувала безпілотник, який може летіти 1000 кілометрів: що відомо

"Укроборонпром" анонсував виготовлення дрона у жовтні 2022 року.

Україна успішно випробувала безпілотник, який може летіти на відстань тисячу кілометрів. Про його розробку повідомляли у жовтні 2022 року.

Про це у Facebook повідомила речниця Державного концерну "Укроборонпрому" Наталія Сад.

Вона опублікувала світлину з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором Укроборонпрому Юрієм Гусєвим.

"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км", - йдеться у повідомленні.

Український безпілотник пройшов успішні випробування. Фото: Наталія Сад

Ідея створити безпілотник дальністю 1000 кілометрів виникла після масованих ударів по Україні іранськими дронами "шахед".

"Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку", - повідомляв тоді "Укроборонпром".

Український безпілотник на 1000 км пройшов випробування. / Фото: Facebook/"Укроборонпром"

Нагадаємо, російські окупанти влаштували масовану атаку по Україні у ніч проти 20 червня, запустивши дрони-камікадзе та ракети. Частину ворожих цілей вдалося збити, однак зафіксовані і влучання.

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