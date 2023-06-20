Україна успішно випробувала безпілотник, який може летіти 1000 кілометрів: що відомо

"Укроборонпром" анонсував виготовлення дрона у жовтні 2022 року.
Україна успішно випробувала безпілотник, який може летіти на відстань тисячу кілометрів. Про його розробку повідомляли у жовтні 2022 року.
Про це у Facebook повідомила речниця Державного концерну "Укроборонпрому" Наталія Сад.
Вона опублікувала світлину з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором Укроборонпрому Юрієм Гусєвим.
"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км", - йдеться у повідомленні.
Ідея створити безпілотник дальністю 1000 кілометрів виникла після масованих ударів по Україні іранськими дронами "шахед".
"Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку", - повідомляв тоді "Укроборонпром".
Нагадаємо, російські окупанти влаштували масовану атаку по Україні у ніч проти 20 червня, запустивши дрони-камікадзе та ракети. Частину ворожих цілей вдалося збити, однак зафіксовані і влучання.
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