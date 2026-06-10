Україна успішно випробувала власний аналог Patriot: що відомо про ракету FP-7.x

Ракета FP-7.x

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Україна успішно випробувала нову ракету класу «земля-повітря» FP-7.x від компанії Fire Point. Вона стала дешевшою альтернативою ракет до ППО Patriot. Український виробник Fire Point поділився результатами успішного випробування ракет FP-7.x.

Про це повідомляє Financial Times.

Україна успішно випробувала аналог ракет до Patriot

У компанії Fire Point офіційно підтвердили, що ракета FP-7.x призначена для протидії російським балістичним ракетам та безпілотникам. Вартість нових ракет значно менша за аналоги.

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Виробництво ракет мають згодом масштабувати. На тлі дефіциту західних ракет до систем ППО Київ прагне самостійно забезпечити свій захист від російських атак.

Fire Point готова розпочати масове виробництво нової ракети вже у серпні, а перша партія може надійти на озброєння до 2027 року. Терміни виготовлення ракет залежать від постачання інфрачервоних головок самонаведення від німецької Diehl Defence.

Нова ракета стане частиною комплексної системи ППО під назвою Freya. Інші ключові компоненти системи планують залучити від європейських партнерів, зокрема, радари та системи управління. Fire Point веде переговори з німецькою Hensoldt, французькою Thales, італійською Leonardo та норвезькою Kongsberg.

Вартість українського перехоплювача становить $700 тисяч, тоді як одна американська ракета до Patriot PAC-3, за оборонним бюджетом США на 2026 рік, коштує $3,8 млн.

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Вже з серпня Fire Point планує випускати по три ракети на день. Заготовки зберігатимуть на складах до моменту встановлення іноземних головок самонаведення.

Українська ракета-перехоплювач FP-7.x відрізняється від PAC-3 конструкцією. На фінальному етапі наведення українська ракета використовує теплову головку. Оптичне наведення є дешевшим, однак чутливішим до теплових пасток.

Через постійні російські обстріли Україна має унікальну можливість тестувати розробки в реальних бойових умовах.

Наскільки далеко буде бити українська балістика

Нагадаємо, Україна наближається до створення власних балістичних ракет із дальністю ураження до 850 км. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, зараз етап льотних випробувань проходить зенітна ракета FP-7 із дальністю 200 км.

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Паралельно фахівці розробляють потужнішу балістичну модифікацію FP-9, випробування якої можуть розпочатися вже у червні-липні.

Заявлена дальність FP-9 у 850–855 км дозволить уражати цілі далеко за межами Москви чи Кримського мосту. У зоні потенційного ураження опиниться низка великих російських міст, зокрема, Ярославль, Нижній Новгород, Краснодар, Саратов та стратегічні об’єкти, які раніше атакували дрони.

Серед них — Туапсинський та Ярославський НПЗ, Астраханський газопереробний завод, оборонні підприємства в Тулі та авіазаводи в Таганрозі.

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