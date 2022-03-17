Україна в енергетичному євросоюзі: що це означає на практиці і чому це так важливо для країни

Україна в енергетичному євросоюзі: що це означає на практиці і чому це так важливо для країни

Торгувати у Європі означає - прозорі правила, інвестиції і більше грошей.

Україна стала членом енергетичного євросоюзу, уже майже добу як уся наша енергосистема працює в унісон із континентальною Європою. Ішли ми до цього п’ять років і за планом мали доєднатися до найпотужніших європейських операторів лише в січні 2023. Однак, сталося все набагато швидше.

Про це йдеться в ТСН.

«З’явилася така процедура, як термінова синхронізація. Це унікальна річ, такого ніколи не було раніше», - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

Не було і не мало б бути, адже за усіма планами «Укренерго» під’єднання українських електромереж до європейських мало статися не раніше наступного року. Втім, війна внесла свої корективи.

За три години до російського вторгнення в Україну, наші енергетики розпочали запланований експеримент, від’єднали усі електромережі від зовнішнього світу. Ізоляція мала тривати якихось три доби. Але навіть в мирний час на це здатні одиниці країн Європи. Ще точніше — виключно Франція. До цього тесту Україна готувалася з 2017 року. Потім все мало повернутись в традиційний режим.

Так історично склалося, що Україна мала спільну енергосистему з Росією та Білорусією. Якщо нам не вистачало власної електрики в години пік - її гасив імпортом з Білорусі. Але від листопада сателіт Росії шантажував Україну раптовими заявами про припинення постачання електрики. Незважаючи на це весь опалювальний сезон – українці більш-менш нормально. А наприкінці ще й відімкнулися від країн, що енергетику використовують як зброю.

Чи означає ізольований режим, що Україна відрізала дроти на кордоні з Росією та Білорусі? Ні, відімкнення відбулось чисто технічно. Іншими словами, Україна відключила лінії електропередач на власних прикордонних підстанціях. І увесь цей час так і працювала. Лише на власних потужностях, без будь-якої страховки ззовні. Під час обстрілів, в умовах окупації атомних електростанцій… і витримали.

«Ми довели, що наша енергосистема України стабільна, вона надійна і вона може працювати навіть в автономному режимі. Ми працювали ізольовано і це показало європейцям нашу здібність», - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

Про те, щоб повернутись на традиційні рейки не було й мови. Окрім того, приєднання до значно потужнішої і розвиненішої енергосистеми - було метою номер один. Поки в українських містах вибухали ракети, стріляли Гради, пересувались російські танкові колони і працювали ворожі ДРГ, українські енергетики вступили на дипломатичний фронт. І почали домовлятись, про те, щоб приєднатись європейської енергетичної родини.

Поки що правда, вступ в енергетичний євросоюз здебільшого означає, що у нас з’явилась технічна можливість у брати і давати електрику в країни Європи. Раніше така нагода була лише в Бурштинського острова. Але тепер відкриваються нові можливості для усіх українських виробників електрики. Торгувати у Європі означає - прозорі правила, інвестиції і більше грошей. А російські кіловати йдуть за курсом їхнього воєнного корабля.

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