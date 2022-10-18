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"Україна – в іншому становищі": Столтенберг висловився про вступ нашої держави до НАТО

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"Україна – в іншому становищі": Столтенберг висловився про вступ нашої держави до НАТО

Фото: Associated Press

Україна – в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія, які також подали заявки на вступ до НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, чого він відкрито не висловлюється про вступ України до НАТО. 

Про це він заявив під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

“Я твердо вважаю, що Україна – в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія. Фінляндія та Швеція вже багато років є партнерами НАТО. В Альянсі є консенсус щодо запрошення їх стати членами. Ми ухвалили таке рішення на саміті в Мадриді. Що стосується України, то там триває війна, і головним пріоритетом є надання Україні військової допомоги, що союзники й партнери НАТО і роблять. Ця військова підтримка безпрецедентна й допомогла Україні досягти успіхів на полі бою", – наголосив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, що НАТО найближчими днями планує передати Києву засоби боротьби з дронами.

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