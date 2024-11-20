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Україна в кінці списку на постачання: The Times назвало кількість ракет ATACMS в арсеналі ЗСУ

Україна в кінці списку на постачання: The Times назвало кількість ракет ATACMS в арсеналі ЗСУ

ATACMS. / Фото: Associated Press

ATACMS дуже цінують у світі.

Україна нібито має у своєму розпорядженні близько пів сотні американських тактичних ракет ATACMS.

Про це повідомляє британське видання The Times.

Автори статті пишуть, що ці ракети дуже високо цінуються в усьому світі. Як наслідок, Сполучені Штати Америки експортували їх до багатьох країн. Зокрема, Австралії, Південної Кореї, Румунії, Греції, Туреччини, Польщі та Марокко. Саме тому Україна опинилася в кінці списку.

"Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет", – пише видання.

Зазначається, що в України достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх. Втім, в умовах обмеженого постачання українському військовому командуванню доведеться ретельно обирати цілі на території Росії для атаки.

Нагадаємо, військовий експерт Валерій Рябих назвав цілі ракет ATACMS в Росії. Перш за все це буде військова інфраструктура.

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