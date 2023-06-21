Україна в наступі втрачає менше техніки, ніж окупанти в обороні — полковник СБУ

Полковник СБУ наголосив, шо жоден контрнаступ не може відбуватися без втрат у техніці, однак вони в України значно менші, ніж в окупантів.

Україна в наступі втрачає менше техніки, ніж ворог в обороні. Саме тому росіяни навмисно завищують кількість знищеної української зброї.

Про це розповів народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко в ефірі "Еспресо".

"Розвідка України доповідає, що росіяни навмисно завищують кількість знищеної української техніки. Але бачимо реальні цифри, що в наступі ми втрачаємо менше техніки, ніж ворог втрачає в обороні. Ми маємо розуміти, що жоден контрнаступ не може відбуватися без втрат. Звичайно, командування має робити усе, щоб ці втрати були меншими. Головне, щоб ми втрачали менше життів наших людей, тому що люди є найвищою цінністю. Техніку можна відновити, а людей - ні", - наголосив Костенко.

За його словами, окупанти збиралися захопити Київ за три дні, а наразі змушені вести глуху оборону на Запорізькому напрямку.

"Росіяни намагаються своєму суспільству показати, що в них все йде за планом. Але план у них був інший - захопити Київ за три дні, а зараз вони розповідають, як героїчно відбиваються від нашого контрнаступу. Плани завжди корегуються. У загарбника ці плани корегуються, починаючи від наступу до утримання глухої оборони на Запорізькому напрямку", - сказав Костенко.

Він додав, що навіть коли ворог знищив декілька українських танків та БМП, люди залишились живі. Техніка буде відремонтована й українські захисники знов на ній штурмуватимуть ворожі позиції.

Нагадаємо, на півдні українська армія продовжує вибивати окупантів із позицій. ЗСУ просуваються і мають успіхи. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами президента Зеленського, на півдні зараз є рух українських сил уперед. На сході наші захисники тримають оборону.

Читайте також: