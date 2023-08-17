Україна в НАТО в обмін на території: у США відреагували на заяви

Шлях до членства для України буде розроблено, а Вашингтон намагається допомогти Києву в цьому питанні.

У НАТО не обговорюють можливості вступу України до Альянс за рахунок відмови від територій, які окупувала Росія.

Про це повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу.

"Нічого подібного. Це не так", — відповів Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста.

З його слів, позиція Вашингтону полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО.

На останньому саміті в Литві Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства України в НАТО може бути розроблений.

"Наразі основна увага зосереджена на допомозі Києву у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. ЗСУ щодня досягають прогресу, а ми продовжуємо їх підтримувати", – додав Кірбі.

Нагадаємо, очільник канцелярії генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен припустив, що Україна може вступити до НАТО за умови, якщо віддасть Росії частину своєї території. З його слоів, треба подумати, якою буде безпекова ситуація в Україні після закінчення війни. Єнсен запевнив, що питання про поступку територіями порушує не він.

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