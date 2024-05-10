Україна в ОБСЄ пояснила, в чому спорідненість нацистів та сучасної Росії

В основі сучасного рашизму та спорідненого до нього нацизму лежить неповага до людської гідності та життя, а кожна нова смерть українця лише збільшує прірву між російським режимом і тими, хто віддав своє життя у боротьбі з нацизмом.

Про це заявила тимчасово повірена у справах України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова, передає Укрінформ.

"Як би не називалася ідеологія — нацизм, фашизм, сталінізм чи рашизм — в їхній основі завжди лежить неповага до людської гідності та життя. Саме тому, якої б довжини стрічки не були на грудях російських лідерів, це не робить їх ближчими до героїв, які боролися з агресором 80 років тому. Навпаки, кожен убитий в Україні ще більше збільшує прірву між ними і тими, хто віддав своє життя за десятиліття нашої свободи і миру", - наголосила Кувшинникова.

Вона також проінформувала присутніх, що російські загарбники не зупиняють свої обстріли мирних українських міст і робили це навіть на Великдень.

"Що б ми не чули про свободу віросповідання та церкви від кремлівських посланців, однак Росія забула головну Божу заповідь — не вбий! Загалом лише за минулий тиждень українські міста були обстріляні понад 380 разів. І це відбувається щодня на цій війні. Наприклад, навіть у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Путін санкціонував чергову масовану ракетну атаку на Україну. На Україну були випущені 55 ракет і 21 ударний безпілотник", - заявила вона.

Вона також вказала на те, що "тиранія завжди намагається використати демократичні інститути для самолегітимації".

"Лише кілька днів тому російська влада вкотре спробувала створити для всього світу та власних громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила Російську Федерацію на державу-агресорку, а правлячий режим — на диктатуру. Але з огляду на тяжкість скоєних злочинів та чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, немає жодних правових підстав для визнання його демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації", - заявила українська дипломатка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін відновлює в Росії ще одну традицію Третього рейху.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Британії порівняв сучасну Росію з нацистською Німеччиною.

Читайте також: