Україна в оточенні російських авіастерв’ятників та обмовка Арестовича про “Спермоусова”: головні новини ночі 17 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 17 вересня:
- Росія стягнула до українських кордонів понад 800 одиниць авіаційної техніки. Читати далі –>
- Олексій Арестович зробив “обмовку по Фрейду”, назвавши херсонського колаборанта Кирила Стремоусова "Спермоусовим". Читати далі –>
- Грецький уряд погодився передати ЗСУ військову техніку старого взірця в обмін на сучасні бойові машин піхоти з Німеччини. Читати далі –>
- Голова парламенту Вірменії заявив, що не Росія, а США зіграли вирішальну роль у припиненні вогню під час загострення на кордоні з Азербайджаном. Читати далі –>
- Українські прикордонники показали, в якому стані перебував рятувальний пліт із російського крейсера "Москва". Читати далі –>
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