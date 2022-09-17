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Україна в оточенні російських авіастерв’ятників та обмовка Арестовича про “Спермоусова”: головні новини ночі 17 вересня

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Україна в оточенні російських авіастерв’ятників та обмовка Арестовича про “Спермоусова”: головні новини ночі 17 вересня

Фото: Associated Press

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Головні новини ночі 17 вересня:

  • Росія стягнула до українських кордонів понад 800 одиниць авіаційної техніки. Читати далі –>
  • Олексій Арестович зробив “обмовку по Фрейду”, назвавши херсонського колаборанта Кирила Стремоусова "Спермоусовим". Читати далі –>
  • Грецький уряд погодився передати ЗСУ військову техніку старого взірця в обмін на сучасні бойові машин піхоти з Німеччини. Читати далі –>
  • Голова парламенту Вірменії заявив, що не Росія, а США зіграли вирішальну роль у припиненні вогню під час загострення на кордоні з Азербайджаном. Читати далі –>
  • Українські прикордонники показали, в якому стані перебував рятувальний пліт із російського крейсера "Москва". Читати далі –>

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