Україна в жовтні втратила найбільше територій за останній рік: що відбувається на фронті

За місяць Росія захопила 490 квадратних кілометрів українських територій - найбільше за час контрнаступу від жовтня 2023 року.

У жовтні російські окупанти захопили близько 490 квадратних кілометрів української території, що стало найбільшим показником за 2024 рік.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс Deep State.

Експерти наголошують, що оцінювати ситуацію лише за площею втрачених територій некоректно. Ключовими факторами залишаються людський потенціал, можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, механізація та спроможність завдавати дальніх ударів.

"Можна угробити пару бригад заради одного села, але мати малий показник втрат території. Кривавий урок дав нам Контрнаступ-2023", - зазначають аналітики.

За їхніми даними, Росія змінила тактику і тепер приділяє більше уваги підготовці військових. Завдяки значним людським ресурсам окупанти проводять ротації кожні 1-2 місяці, тоді як українські бригади, які воюють з 24 лютого 2022 року, мають з цим проблеми.

"Для нас ротувати бригаду, яка з 24 лютого 2022 року на бойових, може стати проблемою, а новостворені 150-ті бригади і близько не дотягують до рівня тих, кого ввели в бій в 2023 році. Страшно подумати яка доля чекає 160-ті, про які вже відомо широкому загалу", - кажуть у Deep State.

Аналітики також зауважили, що якщо в жовтні 2022 року росіяни атакували Новомихайлівку чотирма ротами, то зараз такі наступи стали для них "дуже дорогим задоволенням".

Нагадаємо, українські війська відновили раніше втрачені позиції на південь від Часового Яру. Водночас російська армія просунулася на південний схід від Куп'янська, на північний захід від Кремінної, біля Торецька, Покровська, Курахового, Вугледара та на північ від Роботиного.

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