Україна вдарила по Кримському мосту ракетами ATACMS всупереч позиції США — NYT

Удар Кримським мостом. / © ТСН.ua

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Влітку 2024 року українські військові завдали удару по Кримському мосту з використанням американських ракет ATACMS , незважаючи на заперечення з боку Вашингтона.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в американській адміністрації.

За даними видання, США минулого року запропонували Україні обмежену операцію на території тимчасово окупованого Криму — удару по військових об'єктах та логістичним вузлам, щоб змусити Росію перекинути ресурси з півострова. Українська сторона склала список зі 100 цілей, серед яких фігурував Кримський міст.

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Однак російські війська заздалегідь зміцнили конструкції мосту, зокрема опори, щоб знизити ризик його поразки. Незважаючи на це, українське командування вирішило завдати удару ракетами ATACMS.

За інформацією NYT, у серпні 2024 року мостом було завдано ракетного удару, проте об'єкт не був зруйнований. У США спочатку виступили проти атаки на цю мету, вважаючи її малоефективною. Однак, як зазначило джерело видання, американські чиновники згодом погодилися на операцію, мовляв, "іноді українцям потрібно зробити щось самостійно, щоб зрозуміти, що ми мали рацію".

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Олександр Сирський перекинув війська через південно-західний російський кордон до Курська. Однак для американців розгортання вторгнення в РФ було серйозним порушенням довіри .