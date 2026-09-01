Україна вдарила по місцю запусків реактивних БпЛА: супутники показали наслідки атаки

Пускова установка реактивних безпілотників / © Defence express

Реклама

Сили оборони України завдали результативного удару по одному з російських майданчиків для запуску дронів, відомому як дронпорт «Цимбулова».

Про це повідомляє Defense Express.

Реклама

Видання зазначає, що інформацію про ураження підтверджують супутникові знімки, оприлюднені профільними спільнотами. Зокрема, на одному з фото помітні сліди пожежі.

Реклама

За даними Defense Express, дронпорт «Цимбулова» має значні розміри та розташований в Орловській області приблизно за 180 км від українського кордону.

У матеріалі зазначається, що об’єкт простягається більш ніж на 3,5 км із заходу на схід, а його ширина перевищує 1,5 км. Загальна площа дронопорту становить понад 2,5 км².

Аналітики звертають увагу на те, що через значні масштаби об’єкта його повне ураження є складним завданням. Водночас ефективність удару залежить не лише від типу озброєння, а й від розміщення самих пускових установок.

«Тобто для гарантованого „засіювання“ касетними суббоєприпасами 2,5 км² потрібно близько 250 ракет. Але якщо цілити безпосередньо у пускові — близько 20», — ділиться підрахунками видання.

Реклама

Наслідки атаки на дронопорт «Цимбулова» / © Defence express

Водночас аналітики зазначають, що російські військові, ймовірно, враховують можливості українських засобів ураження. Саме тому пускові установки на території дронопорту максимально розосереджені, а навколо них створені додаткові захисні споруди.

Окремо у матеріалі наголошується, що самі пускові установки для «Герань-4» та «Герань-5» не є унікальними або надзвичайно дорогими конструкціями.

Тому, за оцінкою аналітиків, більш важливими цілями на території російського дронопорту можуть бути місця зберігання безпілотників та об’єкти, пов’язані з обслуговуванням пускових установок.

Раніше повідомлялося, що замість нічних нальотів Росія перейшла до цілодобових атак по столиці України швидкісними реактивними безпілотниками, тримаючи Київ у постійній напруженості та паралізуючи життя міста.

Реклама

Ми раніше інформували, що масовані удари РФ по українській економіці тривають уже п’яту добу поспіль.

Новини партнерів

Новини партнерів