Україна вдарила по штабу армії РФ на Донбасі: що відомо про наслідки атаки

ЗСУ на фронті / © СБУ

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30 червня українські військові завдали високоточного удару по тимчасово окупованому Донецьку. Під вогнем опинився штаб 8 загальновійськової армії збройних сил Росії. У результаті атаки було знищено десятки офіцерів вищого командного складу.

Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний для 24 каналу.

За його словами, удар було завдано ракетами Storm Shadow та Scalp — високоточним озброєнням повітряного базування, наданим Україні партнерами з Великої Британії та Франції. Такі ракети здатні вражати цілі з великої відстані та з високою точністю.

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Павло Нарожний наголосив, що в момент атаки у приміщенні штабу могли перебувати нові керівники бойових підрозділів, їхні заступники та начальники відділів. Це саме ті люди, які щойно прибули на фронт і тільки входили в курс справ.

«Йдеться про кілька десятків офіцерів дуже високого рівня. Звісно, це не останні генерали чи полковники, які є в Росії, але їхня заміна потребуватиме часу», — заявив експерт.

За словами Нарожного, відновлення командної ефективності на цій ділянці фронту триватиме щонайменше кілька місяців. Новопризначеним офіцерам доведеться заново вивчати логістику, місцевість, бойові порядки та структуру взаємодії з іншими підрозділами.

Крім удару по Донецьку, увечері 30 червня вибухи лунали і в тимчасово окупованому Луганську. Місцеві джерела повідомляють про десятки прильотів та масштабні пожежі, що спалахнули після обстрілу.

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Експерти вважають, що атака на командний центр РФ може суттєво знизити ефективність управління військами на цьому напрямку, хоча повного зупинення бойових дій очікувати не варто.

Нагадаємо, за попередніми даними, під час атаки 30 червня був ліквідований полковник РФ Руслан Горячкін, який тимчасово виконував обов’язки командувача 8-ї армії.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також прокоментував удари по позиціях окупантів. За його словами, у тимчасово окупованому Донецьку відбулася прицільна атака по російських військових, а вже 1 липня в Луганську безпілотники вразили логістичну інфраструктуру противника.