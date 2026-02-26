Україна вдарила по “жирних” цілях: під ударом Крим і стратегічні об’єкти РФ

ЗСУ / © Associated Press

Сили оборони України у ніч проти 26 лютого завдали серії ударів по важливих об’єктах російських окупантів на тимчасово захоплених територіях і в тилу армії РФ. Під вогнем опинилися радіолокаційні станції, командні пункти та склади, що використовувалися для забезпечення наступальних дій ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські підрозділи уразили радіолокаційну станцію П-18 “Терек” і радіолокаційну систему РСП-6М2 у Джанкої в окупованому Криму. За даними об’єктивного контролю, цілі були уражені.

Крім того, напередодні Сили оборони завдали прицільних ударів по складу матеріально-технічних засобів противника поблизу Новозлатополя та пункту управління безпілотниками в районі Полтавки на тимчасово окупованій території Запорізької області. Також під удар потрапив район зосередження особового складу російських військ у Родинському на Донеччині.

П-18 “Терек”. / © Фото з відкритих джерел

Окремо зафіксовано ураження командно-спостережного пункту окупантів у районі населеного пункту Ясноє Солнце Брянської області РФ. Втрати ворога і масштаби пошкоджень уточнюються.

Українські військові також підтвердили результати попередніх ударів. Після атаки 21 лютого на Нефтєгорський газопереробний завод у Самарській області було пошкоджено ключове технологічне обладнання, зокрема електрознесолюючу установку, установки стабілізації газового конденсату та резервуари, що спричинило витік нафтопродуктів.

Крім того, підтверджено руйнування виробничого цеху №22 на ракетному заводі у Воткінську в Удмуртії, який був уражений 20 лютого.

У Силах оборони наголошують, що такі операції спрямовані на зниження військового потенціалу РФ, руйнування логістики та обмеження можливостей російського військово-промислового комплексу. Українські військові заявляють, що системна робота з ураження стратегічних цілей ворога триватиме.

Нагадаємо, раніше українські військові завдали серії ударів по засобах протиповітряної оборони, артилерії та місцях скупчення особового складу армії РФ на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Криму вдалося уразити пускову установку зенітного ракетного комплексу “С-400 Триумф” та комплекс “Панцирь-С1”.

Також варто зазначити, що впродовж останніх місяців Сили оборони України послідовно завдають ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу та паливно-логістичній інфраструктурі, зокрема на відстані понад тисячу кілометрів від кордону. Серед пріоритетних цілей — підприємства, які виробляють порох, ракетне паливо та електронні компоненти для ракетного озброєння. Зокрема, Воткінський завод, що нещодавно потрапив під удар, має стратегічне значення для РФ, адже саме там здійснюється складання балістичних ракет “Іскандер” і міжконтинентальних комплексів “Ярс”.