Україна веде переговори з Росією щодо обміну військовополонених "всіх на всіх" - голова розвідки

Україна продовжує працювати над обмінами полонених. Зокрема, наразі Київ веде перемовини з Москвою щодо обміну "всіх на всіх".

В українській воєнній розвідці наголосили, що ця робота ніколи не припиняється.

Про це повідомив керівник ГУР МОУ Кирило Буданов під час зустрчі з представниками родин військових, інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Обмін військовополоненими – процес важкий, боліснийй, але обмін 21 числа відкриває нові можливості для нас. Усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним: від речей першої необхідності, до реабілітації та відновлення", – підкреслив Кирило Буданов.

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зазначив: "Україна працює, щоби повернути кожного військовополоненого. Багато речей не можна розкривати зараз, а лише в кінці, після повернення всіх наших воїнів".

Також у Координаційному штабі додали, що триває робота над створенням карток військовополонених – особистих сторінок, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого.

Нагадаємо, раніше голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер розповіла, що Росія досі не допускає місію ООН до місць утримання українських військовополонених. Натомість Україна без перешкод надає доступ представникам ООН до російських військовополонених.

Полонений десантник розповів, як "російська військова еліта" воює з цивільними і мародерствує

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.