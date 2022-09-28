Україна веде переговори з Росією щодо обміну військовополонених "всіх на всіх" - голова розвідки

Україна продовжує працювати над обмінами полонених. Зокрема, наразі Київ веде перемовини з Москвою щодо обміну "всіх на всіх".
В українській воєнній розвідці наголосили, що ця робота ніколи не припиняється.
Про це повідомив керівник ГУР МОУ Кирило Буданов під час зустрчі з представниками родин військових, інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Обмін військовополоненими – процес важкий, боліснийй, але обмін 21 числа відкриває нові можливості для нас. Усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним: від речей першої необхідності, до реабілітації та відновлення", – підкреслив Кирило Буданов.
Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зазначив: "Україна працює, щоби повернути кожного військовополоненого. Багато речей не можна розкривати зараз, а лише в кінці, після повернення всіх наших воїнів".
Також у Координаційному штабі додали, що триває робота над створенням карток військовополонених – особистих сторінок, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого.
Нагадаємо, раніше голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер розповіла, що Росія досі не допускає місію ООН до місць утримання українських військовополонених. Натомість Україна без перешкод надає доступ представникам ООН до російських військовополонених.
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